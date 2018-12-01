В Краснодаре возле стадиона «Кубань» на дорогу упало дерево

Это произошло 30 ноября около 22:00 недалеко от улицы Переходной.
Старое дерево повалил сильный порыв ветра. Оно упало на забор и перекрыло проезд с Переходной в сквер, расположенный рядом со стадионом.
По словам очевидцев, никто не пострадал.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 30 ноября из-за непогоды на прилет и вылет в аэропорту Краснодара задержали четыре рейса, в том числе авиарейс волейболисток краснодарского «Динамо». Задержанный рейс вылетел в Москву.
В Новороссийске из-за непогоды продлили режим ЧС. Ожидаются порывы ветра до 38 м/с. В школах вновь отменили занятия.
Фото «Кубань 24»
Фото «Кубань 24»
Previous
Next
Все новости по теме:
Непогода на Кубани
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту