В Краснодаре возле стадиона «Кубань» на дорогу упало дерево

Это произошло 30 ноября около 22:00 недалеко от улицы Переходной.

Старое дерево повалил сильный порыв ветра. Оно упало на забор и перекрыло проезд с Переходной в сквер, расположенный рядом со стадионом.

По словам очевидцев, никто не пострадал.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 30 ноября из-за непогоды на прилет и вылет в аэропорту Краснодара задержали четыре рейса, в том числе авиарейс волейболисток краснодарского «Динамо». Задержанный рейс вылетел в Москву.

В Новороссийске из-за непогоды продлили режим ЧС. Ожидаются порывы ветра до 38 м/с. В школах вновь отменили занятия.

Фото «Кубань 24»

Фото «Кубань 24»

Previous

Next

Все новости по теме:

Непогода на Кубани

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник