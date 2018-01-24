В Краснодаре возле ТЦ на Северной у парня выхватили мобильник

Полицейские задержали 17-летнего злоумышленника спустя 15 минут после кражи.

В полицию с сообщением о совершенном уличном грабеже обратился 20-летний местный житель. Потерпевший рассказал, что возле торгового центра на улице Северной к нему подбежал неизвестный и выхватил из рук мобильный телефон, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

По составленной ориентировке предполагаемый злоумышленник был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции на улице Калинина. Похищенный сотовый телефон изъяли.

Жителя Нижегородской области доставили в дежурную часть. Он признал свою вину и пояснил, что планировал продать телефон. По словам задержанного, в город он приехал в гости к приятелю.

Возбудили уголовное дело о грабеже. Парню грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

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