В Краснодаре возле вещевого рынка столкнулись автобус и трамвай

В Краснодаре 11 февраля столкнулись трамвай и автобус.

Авария произошла около 9:00 на пересечении улиц Ставропольской и Вишняковой. Трамвай поворачивал с улицы Вишняковой, в этот момент в него врезался автобус марки ПАЗ, ехавший по маршруту № 177.

«Авария произошла из-за неработающего светофора. Автобус едва коснулся трамвая, так что ни одно из транспортных средств не получило даже видимых повреждений. Задержка в движении на линии составила всего 15 минут. В ДТП никто из пассажиров не пострадал», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» пресс-секретарь краснодарского трамвайно-троллейбусного управления Дмитрий Вохмянин.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Трамвай vs Автобус, Ставропольская/Вишняковой. 🔹Со слов подписчика, виноват водитель автобуса, вообще последнее время автобусы и маршрутки гоняют, что сумасшедшие… 🔹Светофор не работает практически с утра! . 🚨Благодарим нашего подписчика за предоставленный материал. . #Дтп #ДтпКраснодар #ЧП #ЧПКраснодар #ТипичныйКраснодар #ТК #tipichkrd #tipich_krd #Chp_krd #Полиция #Ктту #Мвд #Россия #Гибдд #Авто #Авария #Краснодар

Фото опубликовано ЧП | ДТП | Краснодар и край 🔞 (@chp_krd) Фев 11 2017 в 3:36 PST

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