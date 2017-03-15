В Краснодаре возобновили работу сезонные автобусы на пригородных маршрутах

В Краснодаре 15 марта возобновили работу девять сезонных автобусных пригородных маршрутов.

На маршрут снова вышли автобусы № 124А Городской сад — Новодмитриевское садоводческое товарищество, 125А Завод Седина — садоводческие товарищества «Пчелка», «Курган», «Отрада», 126А Городской сад — садовое товарищество «Папоротное», 127А Городской сад — садовое товарищество «Парус», 129А ТЭЦ — садовое товарищество «Предгорье», 134А Центральный колхозный рынок — садоводческое товарищество «Нефтяник», 155А бальнеолечебница — садоводческое товарищество «Кубанская нива», 160А бальнеолечебница — дачи «Дубки», 177А Тюляева — 21-й км Ростовского шоссе.

Помимо этого, добавляются дополнительные сезонные графики на круглогодичные маршруты. Так, на маршруте №154 А вновь работает четыре автобуса, сообщает пресс-служба КТТУ.

С расписанием работы пригородных автобусов можно ознакомиться здесь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 1 февраля в Краснодаре изменилась стоимость проезда в пригородном транспорте.

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