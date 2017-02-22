В Краснодаре возобновили работы по достройке ЖК «Территория счастья»

Глава Краснодара Евгений Первышов в феврале встретился с дольщиками и застройщиком ЖК «Территория счастья» на улице Жигуленко, 3 и обсудил с ними текущую ситуацию на объекте и реализацию планов по его достройке.

В собрании приняли участие заместитель директора департамента строительства Александр Мадовский и учредитель ГК «Счастье» Давид Купрадзе.

«Мы собрались, чтобы обсудить вопросы, связанные с возобновлением работ на объекте. Сверить, насколько застройщик выдерживает согласованный график и укладывается в прописанные сроки, услышать мнение представителей инициативной группы дольщиков», — сказал Евгений Первышов, отметив, что такие встречи будут проходить не реже раза в месяц.

Давид Купрадзе доложил, что строительно-монтажные работы возобновились 2 февраля и идут в соответствии с графиком. По его словам, был найден новый, более опытный подрядчик, который доведет многоэтажки до 100-процентной готовности.

Сейчас в домах устанавливают окна, ведутся работы на внутренних инженерных сетях: вентиляция, электромонтажные и сантехнические работы. В ближайшее время планируют начать оштукатуривание стен и стяжку пола в квартирах и местах общего пользования. В дальнейшем застройщик обещает наращивать темпы и объемы выполняемых работ.

Купрадзе пояснил, что небольшое отставание от графика связано с сильными морозами в январе и феврале. Однако он заверил, что жилой комплекс будет сдан в конце 2017 года.

«Важно, чтобы смена генподрядчика повлияла на скорость выполняемых работ. При этом особое внимание нужно уделить качеству. Для этого за ходом всех работ будет установлен контроль как со стороны инициативной группы дольщиков, так и городского департамента строительства», — цитирует Первышова администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», дома ЖК «Территория счастья» должны были сдать в 2015 году. Однако, ссылаясь на финансовые трудности, застройщик перенес сроки на 2017 год. В решении проблемы дольщиков пообещали принимать участие городские власти.

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