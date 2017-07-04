В Краснодаре возобновили слушание дела об убийстве бизнесмена и его жены

Коллегия присяжных Краснодарского краевого суда 4 июля после перерыва возобновила слушания по делу о заказном убийстве камчатского бизнесмена Владимира Атрощенко и его беременной жены.

На скамье подсудимых — предполагаемый организатор заказного убийства Юрий Корниенко, а также группа исполнителей, в которую вошли бывший управделами АО «Кубаньэнергосбыт» Игорь Пшениснов, его личный водитель Артем Макаркин, а также двое экс-сотрудников СОБР — Роман Шевченко и Максим Фогель, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», расследование уголовного дела завершили в июле 2016 года. По версии следствия, в 2011 году двое мужчин решили организовать убийство предпринимателя Владимира Атрощенко, чтобы не возвращать ему долг более 90 млн рублей. Один из них обратился к своему родственнику, который предложил знакомому за вознаграждение совершить убийство.

В ночь на 16 февраля 2012 года четверо злоумышленников похитили в Краснодаре предпринимателя и его супругу. Их насильно удерживали в арендованном гараже. Двое подсудимых задушили Атрощенко и его жену, вывезли их тела и сожгли в одной из лесополос за городом. За совершенное убийство организаторы заплатили исполнителям 200 тыс. долларов.

Во время расследования дела также установили причастность троих обвиняемых к другим преступлениям, в том числе хищению автомобиля Mazda CX-7 Оксаны Атрощенко, насилию, грабежу, разбойному нападению, совершенных в отношении других предпринимателей Краснодара, приобретению, хранению, перевозке и ношению огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Один из подозреваемых был ранее осужден и приговорен.

В феврале жителя Анапы осудили на восемь с половиной лет колонии строгого режима за организацию убийства бизнесмена.

Вернуться на ленту

Источник