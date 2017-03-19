В Краснодаре возобновят работу автобусного маршрута до поселка Зеленопольского

Власти краевой столицы возобновят работу автобусного маршрута № 179 — от Краснодарской ТЭЦ до поселка Зеленопольского.

С такой просьбой во время выездного приема председателя Гордумы и заместителей главы Краснодара обратилась жительница микрорайона Гидростроителей от имени дачников Карасунского округа. Она передала вице-меру Евгению Зименко просьбу возобновить работу автобусного маршрута № 179 — от Краснодарской ТЭЦ до поселка Зеленопольского.

По словам Зименко, после проведения конкурса по определению компании-перевозчика, работа этого социально-значимого маршрута возобновится и автобусы выйдут на маршруты, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ряд автобусов начнут делать остановки в садовых товариществах под Краснодаром.

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