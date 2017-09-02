В Краснодаре возобновят работы на самом старом доме-долгострое

Застройщик приступит к работам на долгострое по адресу Карякина, 5.

«Сегодня принято важное решение. На общем собрании большинство дольщиков долгостроя проголосовали за подписание трехстороннего соглашения: между участниками долевого строительства, компанией-застройщиком (СК «Гарантия») и администрацией города и договора аренды, который даст возможность застройщику приступить к выполнению работ», — написал у себя на странице в Facebook помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий.

Он отметил, что не позднее, чем через месяц, который необходим для урегулирования документов и выдачи нового разрешения на строительство, стройка дома будет возобновлена.

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