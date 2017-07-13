В Краснодаре возобновят спортпикники

Первое такое мероприятие пройдет 15 июля на стадионе «Труд».

С 10:00 для всех желающих тренер Елена Отараева проведет тренировку «Фитнес под зеленой крышей». Затем откроют зоны пляжных видов спорта и территорию мастер-классов по регби.

В 14:00 начнется показательный турнир по пляжному тег-регби. После этого регбисты «Кубани» Магомед Давудов и Мамука Хечикови проведут экскурсию по активным зонам отдыха. Весь день в распоряжении посетителей будут лужайки. Для детей подготовят анимационную программу.

А в 17:00 можно будет посмотреть полуфинальный матч Кубка России РК «Кубань» — «ВВА-Подмосковье», сообщает пресс-служба клуба.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый спортивный пикник провели в Краснодаре в июле 2016 года.

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