В Краснодаре впервые пройдет благотворительный экофестиваль «Птичник»

Мероприятие проведут 29 июля в Чистяковской роще.

Фестиваль приурочен к 111-й годовщине подписания Международной конвенции по охране птиц. Участники, которые придут на мероприятие в одежде или с аксессуарами с изображением птиц, получат подарки.

Кроме того, в Чистяковской роще пройдет акция по сбору опасных бытовых отходов, в течение всего дня будут работать пункты приема использованных батареек, лампочек, пластиковых бутылок и макулатуры. Самые активные участники этой акции получат памятные сувениры.

Во время экофестиваля будет работать ярмарка декоративно-прикладного творчества. Каждый желающий сможет поучаствовать в интерактивных эковикторинах и конкурсах. На празднике выступят творческие коллективы.

Часть средств, собранных на празднике, направят на приобретение оборудования для неизлечимо больных детей по программе «Я живой», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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