В Краснодаре впервые пройдет фестиваль невербальных театров

Спектакли представят в «Одном театре» со 2 по 5 марта.
Откроется фестиваль 2 марта экспериментальным спектаклем «Сон спелых колосьев» от краснодарского танцевального театра «Никогде».
В этой же день Физический театр одного актера из Швейцарии представит на сцене театра трагическую клоунаду «Домовой».
Во второй день фестиваля, 3 марта, состоятся показы пластических спектаклей «Я есть!» от «Нового театра» из Воронежа и «Наводнение» от студии пластического движения «32» из Таганрога.
В последний день на сцену выйдут артисты театра неслышаших актеров «Недостов» из Москвы со спектаклем «Той, которая впервые узнала, что такое дождь». Затем состоится закрытие фестиваля, сообщает пресс-служба «Одного театра».
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