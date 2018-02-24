В Краснодаре впервые пройдет фестиваль невербальных театров

Спектакли представят в «Одном театре» со 2 по 5 марта.

Откроется фестиваль 2 марта экспериментальным спектаклем «Сон спелых колосьев» от краснодарского танцевального театра «Никогде».

В этой же день Физический театр одного актера из Швейцарии представит на сцене театра трагическую клоунаду «Домовой».

Во второй день фестиваля, 3 марта, состоятся показы пластических спектаклей «Я есть!» от «Нового театра» из Воронежа и «Наводнение» от студии пластического движения «32» из Таганрога.

В последний день на сцену выйдут артисты театра неслышаших актеров «Недостов» из Москвы со спектаклем «Той, которая впервые узнала, что такое дождь». Затем состоится закрытие фестиваля, сообщает пресс-служба «Одного театра».

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