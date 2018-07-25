В Краснодаре впервые пройдет турнир по стритболу Red Bull Reign

Мероприятие состоится на Театральной площади 28 июля. Начало — в 15:00.

Для национального финального турнира организуют баскетбольную площадку 15 на 11 м со специальным покрытием. Здесь установят трибуны для болельщиков, баскетбольное кольцо, а также экран для турнирной таблицы.

На территории Кубанского аграрного университета 22 июля состоится отборочный тур. Команда-победитель будет представлять 28 июля Краснодар.

Региональные отборы, кроме Краснодара, проходят еще в девяти городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Воронеже, Перми, Владивостоке.

Для участия в финальном отборочном турнире уже зарегистрированы 32 команды.

Турнир Red Bull Reign стартовал 14 июля в Казани, он пройдет с отборочными этапами в 19 странах, включая Россию. Победитель национального отбора поедет в сентябре в Вашингтон, где пройдет международный финал, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник