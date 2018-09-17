В Краснодаре впервые прошел чемпионат по киберспорту на Кубок главы города

Участие в нем приняли более 500 спортсменов. Финал во Дворце спорта «Олимп» 16 сентября посетил мэр Евгений Первышов.

«Киберспорт признан официальным видом спорта, он набирает популярность. В нашем городе все больше молодых людей проявляют к нему интерес, принимают участие в соревнованиях. Поэтому считаю нужным для города поддерживать это перспективное направление, как и многие другие виды спорта», — сказал Евгений Первышов.

Состязания прошли по двум дисциплинам: DOTA2 и CS:GO. Финальную игру провели на сцене. В фойе «Олимпа» организовали территорию компьютерных игр для всех желающих. Зрители и участники соревнований могли сфотографироваться с персонажами популярных компьютерных игр.

В финал вышли по четыре команды в каждой из двух дисциплин. По итогам чемпионата призовые места разделили по три команды в каждой из дисциплин. Премия за третье место составила 15 тыс. рублей, за второе — 35 тыс. рублей, за первое — 50 тыс. рублей. Кубок главы Краснодара и денежное вознаграждение за первые места получили две команды: CyberCave и Wasted, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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