В Краснодаре впервые проведут фестиваль городов-побратимов

Мероприятие пройдет в День города — 22-23 сентября.

Как рассказала начальник управления культуры краевого центра Ирина Лукинская, в рамках празднования 225-й годовщины основания города запланировано около 30 основных мероприятий. Многие традиционные — концерты творческих коллективов, ярмарки, фестиваль казачьей культуры. Впервые в этом году будет проводиться фестиваль городов-побратимов «CitiesФЕСТ». В нем примут участие творческие коллективы из братских городов.

В настоящее время у Краснодара шесть городов-побратимов: Бургас, Феррара, Таллахасси, Карлсруэ, Харбин и Сухум.

«CitiesФЕСТ» стартует 22 сентября в 12:30 в Екатерининском сквере. При этом открытие праздника, посвященного Дню города, состоится в 11:00 на Театральной площади. Традиционно вечером в субботу здесь состоится главный гала-концерт, на котором выступят творческие коллективы Кубани. Завершится мероприятие праздничным фейерверком.

На площади перед ЗСК 23 сентября пройдет фестиваль казачьей культуры «Екатеринодар казачий». Также вечером 23 сентября на Театральной площади начнется праздничная молодежная программа, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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