В Краснодаре впервые проведут фотовыставку РГО «Самая красивая страна»

Экспозицию представят в Законодательном собрании Краснодарского края 6 декабря.

Посетители увидят наиболее интересные работы победителей и финалистов одноименного всероссийского фотоконкурса Русского географического общества (РГО).

Организаторы отмечают, что «Самая красивая страна» — это медиапроект, направленный на сохранение природы России и воспитание бережного отношения к окружающей среде через искусство фотографии. Впервые конкурс провели в 2015 году. В прошлом году в конкурсе приняли участие 23 тыс. отечественных и иностранных фотографов, которые прислали около 110 тыс. снимков. Фотографии представили авторы из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Израиля, Италии, Литвы, Молдавии, Пакистана, Польши, Абхазии, Сербии, США, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Эстонии и Японии.

Выставка работ победителей и финалистов фотоконкурса «Самая красивая страна» путешествует по всей России. Экспозицию представили в 30 странах мира, сообщает пресс-служба РГО.

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