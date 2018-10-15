В Краснодаре впервые состоится фестиваль гимнастики

Праздничное представление «О, спорт, ты — мир!» состоится 16 октября в 17:00 во Дворце спорта «Олимп» и будет посвящено 75-летию СДЮСШ № 1.

В мероприятии будут задействованы более 1,5 тыс. представителей прыжков на батуте, спортивной акробатики, художественной гимнастики и танцевального спорта.

В программе фестиваля — чествование ветеранов спорта, талантливых тренеров и чемпионов разных лет. Специальный раздел посвящен истории СДЮСШ № 1. Первая на Кубани спортивная школа была открыта сразу после освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году. Изначально в ней культивировалось восемь видов спорта. Помимо спортивной, художественной гимнастики и акробатики, были также бокс, баскетбол, легкая атлетика, плавание и шахматы. Сегодня краснодарская СДЮСШ № 1 ведет подготовку чемпионов на четырех отделениях.

«Специально к фестивалю спортсмены, среди которых действующие победители первенств Европы и мира, подготовили программу с показательными выступлениями. Мы решили, что правильно будет отпраздновать юбилей школы большим фестивалем гимнастики, подарить горожанам красивый праздник», — сказал директор школы, заслуженный тренер России Анатолий Плотников.

«Специализированную детско-юношескую спортивную школу № 1 знают во всем мире как краснодарскую школу акробатики. Уверен, фестиваль гимнастики станет ярким событием. Приглашаем всех жителей и гостей города разделить радость праздника со спортсменами и тренерами», — цитирует начальника городского управления по физической культуре и спорту Анатолия Мирошникова пресс-служба администрации Краснодара.

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