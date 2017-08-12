В Краснодаре впервые в новейшей истории РФ начнут готовить военных летчиц

Как сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу, в 2017 году набор девушек на летные специальности произведет Краснодарское авиационное училище.

«Есть огромное количество девушек, которые хотели бы стать военными летчицами, мы получали сотни писем, поэтому приняли решение — в этом году мы будем набирать первую группу. Девушек будет немного — 15 человек, но с учетом того количества заявок, которые поступают в адрес Воздушно-космических сил, мы не можем не ответить на эти просьбы. С 1 октября этого года начнется их обучение», — отметил Шойгу.

Министр, посетивший 12 августа торжества в честь Дня Воздушно-космических сил в парке «Патриот», выразил надежду, что через пять лет выпускницы училища «украсят подобный праздник своим мастерством», сообщает ТАСС.

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