В Краснодаре врачи спасли девочку с редким заболеванием почек

У пациентки из Анапы диагностировали редкое заболевание — атипичный гемолитико-уремический синдром.

Во время болезни у ребенка появилась желтизна по всему телу. Врачи в Анапе связались с коллегами из Краснодара и после консультаций решили при помощи санавиации перевезти пациентку детскую краевую больницу.

«Девочка была госпитализирована в педиатрическое отделение ДККБ, где врачи взяли у нее анализы, заподозрив редкое заболевание. Через некоторое время пришло подтверждение диагноза, который был спрогнозирован – атипичный гемолитико-уремический синдром. Тяжелое поражение почек и снижение количества тромбоцитов и эритроцитов в крови. Атипичный ГУС редкое и, порой, смертельное заболевание», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

Благодаря своевременной постановке диагноза и лечению, врачам удалось остановить дальнейшие развитие заболевания. Сегодня пациентка чувствует себя лучше и уже вернулась домой.

Специалисты детского диагностического центра будут продолжать наблюдение за девочкой с редким заболеванием.

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