В Краснодаре врачи спасли ребенка, проглотившего булавку

В детскую краевую клиническую больницу поступил десятимесячный ребенок с раскрытой булавкой в желудке.

Родители привезли ребенка в больницу, как только заметили, что он проглотил опасный предмет. Врачи провели рентгенологическое исследование. На снимке увидели раскрытую булавку, которая вошла в стенку желудка.

Ребенку сделали наркоз и эндоскопическим путем извлекли булавку.

Пациент провел сутки в хирургическом отделении, его уже выписали. Жизни ребенка ничего не угрожает, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

«Врачи эндоскопического отделения детской краевой больницы многие годы спасают детей, которые умудряются проглотить или вдохнуть различные предметы. Что только ни доставали медики из органов дыхания и желудочно-кишечного тракта детей — монетки, булавки, иголки, магниты, батарейки, детали игрушек, пуговицы и другое. К сожалению, виноваты в создавшейся ситуации взрослые», — отметила главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Краснодарского края Елена Клещенко.

По ее словам, родители должны помнить о том, что нельзя оставлять в доступных для ребенка местах бытовую химию, лекарства, инструменты, мелкие предметы.

«Подходите к выбору игрушек: обязательно с учетом возраста малыша — для самых маленьких подойдут достаточно простые, крупные, яркие, без мелких и легко отламывающихся деталей игрушки. Покупать их нужно только в детских магазинах или специализированных детских отделах. На бирке должен быть указан производитель, материал и возраст ребенка, на который игрушка рассчитана», — сказала Клещенко.

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