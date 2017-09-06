В Краснодаре временно изменили пункты выдачи льготных лекарств

Это связано со сменой организационно-правовой формы муниципальной аптечной сети с ООО «Аптеки Кубани» на МУП «Краснодарское городское аптечное управление».

Ранее по инициативе губернатора Кубани Вениамина Кондратьева была остановлена продажа муниципальной аптечной сети.

«»Аптеки Кубани» — это определенная страховка, гарантия того, что льготные категории граждан, пожилые люди будут обеспечены необходимыми лекарствами. Никакой приватизаций в отношении муниципальной сети не будет», — подчеркнул Вениамин Кондратьев в ноябре 2016 года в ходе краевого расширенного планерного совещания.

В данный момент идет процедура регистрации муниципального предприятия, поданы соответствующие документы для получения лицензии на реализацию фармацевтической продукции. По завершению всех предусмотренных законодательством процедур в кратчайший срок муниципальные аптеки возобновят работу.

На время оформления необходимых документов министерством здравоохранения Краснодарского края совместно с городским управлением здравоохранения определены места, где горожане смогут в ближайшие дни получать лекарства по льготным рецептам.

«Чтобы минимизировать неудобства краснодарцам, получавшим льготные лекарства в сети «Аптеки Кубани», на период прохождения необходимых юридических процедур определены 19 пунктов выдачи лекарственных средств по льготным рецептам. В основном это городские поликлиники. Единственное исключение касается получения наркотических лекарственных препаратов — их будут выдавать в филиале № 1 «Аптека № 1» ГУП КК «Кубаньфармация» по адресу: Краснодар, улица Постовая, 18», — сказала начальник городского управления здравоохранения Светлана Анисимова.

По всем вопросам краснодарцы могут обращаться по телефону «Горячей линии» управления здравоохранения Краснодара: 8 (800) 234-55-29 (звонок бесплатный). А также по телефону «Горячей линии» «Аптек Кубани»: 8 (800) 505-40-03 (звонок бесплатный), сообщает пресс-служба городской администрации.

Полный перечень пунктов выдачи льготных лекарств:

Городская поликлиника №13 — улица Красная, 50

Городская поликлиника №3 — улица Ставропольская, 142

Городская поликлиника №5 — улица Калинина, 243

Городская поликлиника №7 — улица Пушкина, 51

Городская поликлиника №9 — улица Атарбекова, 27

Городская поликлиника №10 — улица Коммунаров, 229

Городская поликлиника №11 — ул. Садовая, 9

Городская поликлиника №12 — улица Вавилова, 9

Городская поликлиника № 13 — улица Силантьева, 76/1

Городская поликлиника №14 — улица Толбухина, 81

Городская поликлиника №15 — улица Селезнева, 94

Городская поликлиника №17 — улица Симферопольская, 16

Городская поликлиника №19 — улица Офицерская, 33

Городская поликлиника №23 — станица Елизаветинская, улица Новая, 46

Городская поликлиника №25 — Бульвар Платановый, 10 а

Городская поликлиника №27 — ул. им. Дмитрия Благоева, 16

Детская городская поликлиника №1 — улица Тургенева, 23

Детская городская поликлиника №6 — улица Котовского, 117

Выдача наркотических лекарственных препаратов — филиал № 1 «Аптека № 1» ГУП КК «Кубаньфармация» улица Постовая, 18.

Вернуться на ленту

Источник