В Краснодаре временно изменили пункты выдачи льготных лекарств

Это связано со сменой организационно-правовой формы муниципальной аптечной сети с ООО «Аптеки Кубани» на МУП «Краснодарское городское аптечное управление».
Ранее по инициативе губернатора Кубани Вениамина Кондратьева была остановлена продажа муниципальной аптечной сети.
«»Аптеки Кубани» — это определенная страховка, гарантия того, что льготные категории граждан, пожилые люди будут обеспечены необходимыми лекарствами. Никакой приватизаций в отношении муниципальной сети не будет», — подчеркнул Вениамин Кондратьев в ноябре 2016 года в ходе краевого расширенного планерного совещания.
В данный момент идет процедура регистрации муниципального предприятия, поданы соответствующие документы для получения лицензии на реализацию фармацевтической продукции. По завершению всех предусмотренных законодательством процедур в кратчайший срок муниципальные аптеки возобновят работу.
На время оформления необходимых документов министерством здравоохранения Краснодарского края совместно с городским управлением здравоохранения определены места, где горожане смогут в ближайшие дни получать лекарства по льготным рецептам.
«Чтобы минимизировать неудобства краснодарцам, получавшим льготные лекарства в сети «Аптеки Кубани», на период прохождения необходимых юридических процедур определены 19 пунктов выдачи лекарственных средств по льготным рецептам. В основном это городские поликлиники. Единственное исключение касается получения наркотических лекарственных препаратов — их будут выдавать в филиале № 1 «Аптека № 1» ГУП КК «Кубаньфармация» по адресу: Краснодар, улица Постовая, 18», — сказала начальник городского управления здравоохранения Светлана Анисимова.
По всем вопросам краснодарцы могут обращаться по телефону «Горячей линии» управления здравоохранения Краснодара: 8 (800) 234-55-29 (звонок бесплатный). А также по телефону «Горячей линии» «Аптек Кубани»: 8 (800) 505-40-03 (звонок бесплатный), сообщает пресс-служба городской администрации.
Полный перечень пунктов выдачи льготных лекарств:
Городская поликлиника №13 — улица Красная, 50
Городская поликлиника №3 — улица Ставропольская, 142
Городская поликлиника №5 — улица Калинина, 243
Городская поликлиника №7 — улица Пушкина, 51
Городская поликлиника №9 — улица Атарбекова, 27
Городская поликлиника №10 — улица Коммунаров, 229
Городская поликлиника №11 — ул. Садовая, 9
Городская поликлиника №12 — улица Вавилова, 9
Городская поликлиника № 13 — улица Силантьева, 76/1
Городская поликлиника №14 — улица Толбухина, 81
Городская поликлиника №15 — улица Селезнева, 94
Городская поликлиника №17 — улица Симферопольская, 16
Городская поликлиника №19 — улица Офицерская, 33
Городская поликлиника №23 — станица Елизаветинская, улица Новая, 46
Городская поликлиника №25 — Бульвар Платановый, 10 а
Городская поликлиника №27 — ул. им. Дмитрия Благоева, 16
Детская городская поликлиника №1 — улица Тургенева, 23
Детская городская поликлиника №6 — улица Котовского, 117
Выдача наркотических лекарственных препаратов — филиал № 1 «Аптека № 1» ГУП КК «Кубаньфармация» улица Постовая, 18.
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