В Краснодаре временно изменится схема движения автобусов на шести маршрутах

Общественный транспорт пойдет по другим маршрутам с 27 сентября.

Изменятся маршруты автобусов № 2, 14, 39, 65, 67, 106А. Это связано с возобновлением движения на участке улицы Тургенева от Северной до Бабушкина, а также на перекрестке улиц Тургенева и Бабушкина.

«Изменения введут для того, чтобы максимально приблизить трассы маршрутов к схемам движения, действовавшим до закрытия Тургенева на капитальный ремонт», — рассказал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.

По мере завершения дорожных работ на перекрестке улиц Тургенева и Красных Партизан автобусы пойдут по прежним схемам.

Автобусы от Тургенева к центральной части города проследуют по улицам Тургенева, Гагарина, Воровского, Бабушкина, Тургенева, Северной и далее по установленным маршрутам.

Из центральной части города от улицы Северной автобусы поедут по Северной, Тургенева, Бабушкина, Котовского, Гагарина, Тургенева, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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