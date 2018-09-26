В Краснодаре временно изменится схема движения автобусов на шести маршрутах

Общественный транспорт пойдет по другим маршрутам с 27 сентября.
Изменятся маршруты автобусов № 2, 14, 39, 65, 67, 106А. Это связано с возобновлением движения на участке улицы Тургенева от Северной до Бабушкина, а также на перекрестке улиц Тургенева и Бабушкина.
«Изменения введут для того, чтобы максимально приблизить трассы маршрутов к схемам движения, действовавшим до закрытия Тургенева на капитальный ремонт», — рассказал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.
По мере завершения дорожных работ на перекрестке улиц Тургенева и Красных Партизан автобусы пойдут по прежним схемам.
Автобусы от Тургенева к центральной части города проследуют по улицам Тургенева, Гагарина, Воровского, Бабушкина, Тургенева, Северной и далее по установленным маршрутам.
Из центральной части города от улицы Северной автобусы поедут по Северной, Тургенева, Бабушкина, Котовского, Гагарина, Тургенева, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
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