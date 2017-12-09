В Краснодаре временно изменят движение четырех маршрутов

Изменения коснутся двух трамвайных и двух троллейбусных маршрутов.

Изменения вводят из-за ремонта трамвайных путей на пересечении улиц Московской и 40-летия Победы в ночь с 12 на 13 декабря, в результате которого последние по графику движения транспортные средства изменят конечный пункт назначения. Изменения будут действовать до 5:00 13 декабря.

С 21:50 трамваи маршрута № 8, следующие от Хладокомбината до остановки на улице имени Островского, поедут по обычному маршруту, но вместо конечной остановки на улице Солнечной проследуют до конечной остановки «Улица Декабристов» и затем со всеми остановками в обратном направлении до Восточного депо на улице Ставропольской.

Трамваи маршрута № 21 с 22:10 от Юбилейного микрорайона проследуют обычному маршруту только до остановки «КубГТУ», а вместо конечной остановки на улице Солнечной, до конечной остановки «Улица Декабристов». Затем трамваи со всеми остановками в обратном направлении отправятся до Западного депо на улице Славянская.

Троллейбусы маршрута № 21 с 22:10 при движении в сторону конечной остановки «Краевая клиническая больница № 1» будут следовать только до остановки «Улица имени Гаврилова» по обычному маршруту, далее со всеми остановками в троллейбусное депо № 1 на улице Дзержинского.

Троллейбусы маршрута № 31 с 22:10 будут следовать по обычному маршруту от железнодорожного вокзала «Краснодар-1» до остановки «Улица имени Гаврилов» и далее со всеми остановками в троллейбусное депо № 1 на улице Дзержинского, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Вернуться на ленту

Источник