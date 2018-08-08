В Краснодаре временно изменят движение по улице Северной в районе Садовой

С 10 по 16 августа каждую ночь с 22:00 до 5:00 для проезда будут открыты три полосы движения из шести по улице Северной.

Две в одну сторону, одна — в обратную.

«Частичное ограничение связано в производством ремонта трамвайного переезда по улице Северной. Обеспечить безопасность движения и сориентировать водителей помогут временные дорожные знаки. Мы просим быть водителей внимательнее, заранее планировать маршрут и соблюдать требования временных дорожных знаков», — сказал начальник городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Шесть ночей с 10 по 16 августа понадобится специалистам для замены рельсового хозяйства на трамвайном переезде по улице Северной в районе улицы Садовой. Три ночи будет перекрыта одна половина проезжей части, еще три — другая.

Днем движение транспорта организуют в привычным режиме, по всем шести полосам, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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