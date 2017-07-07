В Краснодаре временно изменят маршрут пяти трамваев

С 10 по 14 июля трамваи № 2, 3, 20, 21, 22 в вечернее время пойдут по другому пути.

Так, трамваи № 2 после 22:00 от конечной остановки на улице Индустриальной будут следовать до разворотного кольца на улице Колхозной, обратно пойдут по Коммунаров до вокзала Краснодар-1 и от вокзала — в Западное депо.

Трамваи № 3 после 21:00 от Западного депо поедут по обычному маршруту до перекрестка улиц Горького и Коммунаров, затем — по улицам Коммунаров, Гоголя, Железнодорожной, Дмитриевской дамбе, Горького и далее по маршруту до Западного депо. Последний рейс трамвая № 3 пойдет от улицы Декабристов в 21:45.

Трамваи № 20 после 22:00 от конечной остановки на улице Декабристов отправятся по Клинической, Колхозной, Офицерской, Коммунаров, Гоголя, Железнодорожной и далее по маршруту до Хладокомбината или в Восточное депо.

Трамваи № 21 после 21:30 из Юбилейного микрорайона пойдут по обычному маршруту до перекрестка улиц Горького и Коммунаров, затем — по улицам Коммунаров, Гоголя, Железнодорожной, Дмитриевской дамбе, Горького и далее по своему маршруту до Юбилейного микрорайона или Западного депо. Последний рейс трамвая № 21 от улицы Солнечной в 21:42 проследует по маршруту № 15 до вокзала Краснодар-1. От вокзала трамвай отправится в Западное депо.

Трамваи № 22 после 22:00 поедут от улицы Димитрова до Солнечной и в обратном направлении по улицам Железнодорожной, Гоголя, Коммунаров, Офицерской, Колхозной, Клинической, Островского.

Изменения в маршруте связаны с тем, что на улице Садовой ремонтируют трамвайные пути, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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