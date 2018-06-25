В Краснодаре временно изменят маршруты троллейбуса № 7 и трамвая № 5

Маршруты электротранспорта изменят в связи с плановыми ремонтами тяговых подстанций и трамвайного пути в районе аэропорта и улицы Бершанской.

Троллейбусы маршрута № 7 ж/д вокзал Краснодар 1 — аэропорт 25 июня с 22:00 будут следовать от ж/д вокзала до улицы Благоева. Последние троллейбусы по обычному маршруту проследуют от ж/д вокзала Краснодар 1 — в 21:45, от международного аэропорта Краснодар — в 22:18.

Трамваи маршрута № 5 Улица Солнечная — улица Бершанской с 21:50 26 и 27 июня будут следовать от улицы Солнечной до Комсомольского микрорайона. Последние вагоны по обычному маршруту проследуют от улицы Солнечной — в 21:31, от улицы Бершанской — в 22:48.

Пассажиров просят быть внимательными и заранее подбирать удобные маршруты для поездки, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник