В Краснодаре временно изменят схему движения двух троллейбусов

На перекрестке улицы Офицерской и Ростовского шоссе с 21:35 2 июня до 5:00 3 июня временно изменят движение троллейбусов № 21 и № 31.

«Изменение схемы движения троллейбусных маршрутов вводится в связи с переносом троллейбусной контактной сети в рамках реконструкции «Зиповского кольца». После проведения работ, начиная с 5:00 час 3 июня, троллейбусы начнут следовать из депо и далее по улице Офицерской по обычной схеме движения по направлению к улице имени 40-летия Победы», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Он добавил, что после 20:50 2 июня троллейбусы от улицы Круговой (маршрут № 21) и ж/д вокзала «Краснодар-1» (маршрут № 31) будут следовать до троллейбусного депо № 1, расположенного по улице имени Дзержинского, и обратно до своих конечных остановочных пунктов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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