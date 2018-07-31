В Краснодаре временно изменят схему движения трамваев № 2, 5, 8

В связи с ремонтом трамвайного пути на улице Коммунаров от Горького до Пашковской, 1 и 2 августа в вечернее время временно изменят движение маршрутов № 2, 5, 8.

Трамваи маршрута № 2 улица Декабристов — улица Индустриальная с 22:30 будут следовать от улицы Декабристов по Садовой в Западное депо, от Индустриальной — по Гоголя, Железнодорожной, Дмитриевской дамбе, Садовой до улицы Декабристов.

Последние вагоны по обычному маршруту отправятся: от улицы Декабристов — в 22:08, от улицы Индустриальной — в 22:12.

Трамваи маршрутов № 5 улица Солнечная — улица Бершанской и № 8 улица Солнечная — Хладокомбинат с 22:15 будут следовать по улице Садовой.

Последние вагоны по маршруту № 5 отправятся: от Солнечной — в 21:52, от Бершанской — в 21:26. Последние вагоны по маршруту № 8 отправятся: от Солнечной — в 22:01, от Хладокомбината — в 21:54, сообщает пресс-служба КТТУ.

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