В Краснодаре временно изменят схему движения трамваев №2 и №4

С 13 по 15 июня включительно в вечернее и ночное время изменят движение трамвайных маршрутов №2 и №4.

Это связано с проведением ремонтных работ на трамвайном полотне.

Трамваи маршрута № 2 с 21:30 будут следовать от конечной остановки «Улица Декабристов» до ж/д вокзала Краснодар-1.

Трамваи маршрута № 4 с 21:00 будут следовать из Комсомольского микрорайона до Кооперативного рынка, далее по улицам Коммунаров, Офицерской и Колхозной до разворотного кольца «Улица 40-летия Победы», сообщает пресс-служба КТТУ.

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