В Краснодаре временно отключат фонтаны

30 июля в 17:54

С 31 июля по 3 августа часть фонтанов города отключат для осмотра оборудования и проведения профилактических работ.

Как рассказал директор МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрий Буряк, фонтаны — одни из любимых мест отдыха горожан. Их необходимо почистить, надо проверить, как работает оборудование. Это обеспечит их стабильную работу до конца сезона. Планируется, что все необходимые профилактические работы по проверке выполнят оперативно, после этого фонтаны заработают в прежнем режиме.

В Краснодаре действуют 11 муниципальных фонтанов и фонтанных комплексов. Ежегодно в конце апреля проводят торжественное открытие нового сезона, работа завершается в ноябре, после Дня народного единства, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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