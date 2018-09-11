В Краснодаре временно увеличат количество трамваев в Юбилейный микрорайон

Изменения введут на период ограничения движения на перекрестке улиц Тургенева и Калинина.

Дорожную ситуацию после введения ограничения на перекрестке с 10 сентября прокомментировал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

«Работы ведутся серьезными темпами. На 11 сентября менее чем за два дня отфрезерована зона производства работ от Тургеневского моста до трамвайного переезда на улице Калинина, снят и вывезен старый асфальт. Сейчас на перекрестке произведено разрытие на глубину 6 м и ведутся работы по демонтажу участка старого коллектора», — сказал Архипов.

На перекрестке работают 11 единиц техники и около 40 специалистов. Монтаж участка нового коллектора начнут 12 сентября. Подготовят к укладке подготовительного слоя под «дорожную одежду» на перекрестке.

По словам Архипова, на второй день после введения ограничения для движения транспорта автомобилисты стали активнее использовать пути объезда. Мониторинг показал, что пробки на Тургеневском мосту, улице Калинина, на въезде и выезде из Юбилейного микрорайона стали меньше.

Для увеличения транспортной доступности Юбилейного микрорайона приняли решение с 12 сентября увеличить подвижной состав на двух трамвайных маршрутах — № 6 и 21, следующих в ЮМР. КТТУ увеличит вместимость трамваев с 12 сентября. На линию выйдет больше двойных составов.

На маршруте № 21 всего работают 12 составов, теперь все они будут двойные. На маршруте № 6 — десять составов из 12 будут двойными.

Завершается монтаж коммуникаций на кольце на Тургенева и Красных Партизан. На Тургенева — от Северной до Красных Партизан и от Красных Партизан до Гагарина — дорожники приступили к укладке второго слоя асфальта, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», перекресток Калинина и Тургенева в Краснодаре планируют открыть 24 сентября.

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