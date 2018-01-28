В Краснодаре вручат премию «За вклад в развитие свадебной индустрии»

Торжественная церемония вручения профессиональной премии состоится 28 января.

«Мы хотим привлечь внимание к значимости профессии специалистов свадебной индустрии, отметить тех, которые выводят отрасль на новый уровень: проводят благотворительные и образовательные проекты, мастер-классы для коллег и молодоженов, крупные свадебные выставки», — рассказали организаторы мероприятия.

На церемонии ожидается более 500 участников и гостей — свадебных специалистов со всего края. Награждение состоится в зале Краснодарской филармонии, начало мероприятия в 19:00.

Свадебная премия — некоммерческий проект. Номинанты не платят взносов участников, традиционных для подобных событий. Всего за время существования премии было вручено 32 статуэтки, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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