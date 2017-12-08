В Краснодаре вручили 59 детям-сиротам ключи от новых квартир

Торжественное мероприятие состоялось 8 декабря в Знаменском микрорайоне.

В нем приняли участие вице-губернатор Анна Минькова, исполняющий обязанности министра труда и социального развития Сергей Белопольский, мэр Краснодара Евгений Первышов, председатель городской думы Вера Галушко, представители компании-застройщика. От имени губернатора Минькова поздравила обладателей новых квартир.

«Получение жилья — это большое и радостное событие в вашей жизни. Своя квартира дает дополнительные возможности в создании семьи. Надеюсь, что этот подарок поспособствует вам в этом», — сказала вице-губернатор.

По ее словам, губернаторская программа «Дети Кубани», по которой приобретают жилье, реализуется в регионе на протяжении нескольких лет. За время ее действия в Краснодаре приобрели 553 квартиры.

Замглавы края отметила, что в микрорайоне будет исполняться ряд социальных программ. Это строительство детского сада и школы. Также открыли офис врача общей практики.

Для приобретения 59 квартир из краевого бюджета выделили более 70 млн рублей. Все жилые помещения готовы «под ключ». В них стены оклеены обоями, уложен линолеум, установлены датчики пожарной безопасности, металлопластиковые оконные блоки, сантехника. В жилищном комплексе благоустроен двор, выполнено озеленение, установлены детские игровые зоны, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Вениамин Кондратьев в декабре 2016 года вручил ключи от квартир 35 детям-сиротам из Краснодара.

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