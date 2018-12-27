Приобрели их за счет федерального бюджета. Сейчас в крае детей к учебным заведениям подвозят автобусы не старше десяти лет.

Парк постоянно обновляется, отметил заместитель министра образования региона. Проблему подвоза школьников власти решают комплексно и системно.

«Если в 2016 году таких автобусов было приобретено 113, то в 2017-м их было уже 200. В этом году мы передали в образовательные организации края 345 автобусов. На сегодня проблема подвоза детей старше десяти лет снята в Краснодарском крае», — сказал заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Андрей Цветков.

Автобусы разной вместимости — в зависимости от потребности каждой конкретной школы. Транспорт отвечает требованиям безопасности. Каждая машина оборудована системой спутниковой связи ГЛОНАСС, тахографом, есть ремни безопасности, кнопки экстренного вызова и аптечка.

В районах такому подарку рады. Детей к школам подвозят из отдаленных хуторов, теперь путь станет комфортнее.

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