В Краснодаре вручили краевую премию ученикам школ искусств

В Краснодаре в декабре одаренным ученикам школ искусств вручили денежные премии администрации края.

Торжественная церемония награждения прошла в краснодарской филармонии. Туда приехали почти сотня педагогов и их воспитанников из разных районов края. Лауреатами премии стали победители и призеры краевых, всероссийских и международных конкурсов.

«Мы все понимаем, что в каких условиях учится ребенок, какие у него есть инструменты, ресурсы для обучения, такие по сути результаты он и дает. Искусству тоже нужно учить. Многие инструменты устарели, я знаю, многие работают в условиях, далеких от идеальных. И мы ставим задачу эту ситуацию исправлять», — сказала заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

«Я занимаюсь вокалом сольным, при этом пою еще в ансамбле. И мне как-то раз посчастливилось попасть в Детский хор России. Для того чтобы находиться среди лучших, надо много работать, прикладывать очень много усилий», — рассказала учащаяся детской школы искусств поселка Афипского Полина Черкашина.

Также награжденным вручили полугодовой абонемент на посещение любого учреждения культуры Кубани. Теперь дети смогут бесплатно посмотреть, например, спектакль в Театре драмы, сходить на оперу или представление во Дворец искусств ТО «Премьера», сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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