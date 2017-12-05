В Краснодаре вручили премию «Благотворитель Кубани»

Лауреатом стал и телеканал «Кубань 24» в номинации «Социальная журналистика».

В краевую столицу приехали больше 50 человек. Совет при губернаторе учитывал все, что они сделали за этот год: помогали с ремонтом тротуаров, оплачивали операцию ребенку или устраивали благотворительные концерты — ни одно доброе дело не осталось не замеченным.

«На самом деле благотворителей зачастую не замечают. Мы совместно с советом при главе администрации Краснодарского края всегда поддерживаем благотворительность на Кубани. И за все время существования премии «Благотворитель Кубани» было вручено более 500», — отметил заместитель директора департамента внутренней политики Краснодарского края Петр Халанский.

Лауреатом стала и «Кубань 24» в номинации «Социальная журналистика». В эфире за этот год вышло больше 100 сюжетов о благотворительности. Журналисты ездили по всему краю, чтобы рассказать о десятках добрых дел.

Отметил совет и совместный проект телеканала с фондом «Край Добра». Он посвящен детям, которые нуждаются в помощи. Многие уже ее получили. Им приобрели необходимые лекарства, аппараты и провели лечение.

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