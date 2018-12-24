Работу всех служб жизнеобеспечения города с 30 декабря 2018 года до 8 января 2019 года обсудили на совещании в администрации кубанской столицы.

Совещание провел мэр Краснодара Евгений Первышов.

«Всем городским службам предстоит ответственный период. Алгоритм подготовки известен. Каждый должен понимать зону своей ответственности и быть готовым организовать максимально быстрое реагирование на любую аварийную или нештатную ситуацию. Особое внимание — работе городской ЕДДС, через которую идет взаимодействие всех служб экстренного реагирования и жизнеобеспечения города», — сказал Евгений Первышов.

Управление гражданской защиты, городская ЕДДС и диспетчерские службы экстренного вызова с 17 декабря переведены на усиленный режим работы. Разработаны графики дежурства аварийных бригад, муниципальная «Служба спасения» приведена в режим десятиминутной готовности для выезда в случае возникновения ЧС. Организовали взаимодействие и обмен информацией между правоохранительными структурами, диспетчерскими службами ресурсоснабжающих организаций, подразделениями МЧС, службами экстренного вызова.

На предприятиях ЖКХ — тепло-, водо-, электро- и газоснабжения составили графики дежурства аварийных бригад.

Усиленные меры безопасности будут действовать во время праздничного представления на Театральной площади Краснодара в новогоднюю ночь. Пропускать на площадь будут через рамки металлодетекторов, на площади будут дежурить дополнительные наряды полиции и казаков, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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