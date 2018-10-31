В Краснодаре встретили чемпиона мира по греко-римской борьбе

Степан Марянян завоевал золото мирового турнира в Будапеште.

В краснодарском аэропорту борца встречали родные, близкие, а также руководители краевых спортивных федераций и учреждений, представители краевого министерства физической культуры и спорта, делегации спортивной общественности из Динского района, сообщает пресс-служба министерства.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Марянян стал чемпионом мира по греко-римской борьбе в весовой категории до 63 кг. Эта золотая медаль стала первой для сборной России в Будапеште.

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