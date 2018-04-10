В Краснодаре второй этап асфальтирования Новороссийской начнется 11 апреля

Укладывать финишный слой асфальта будут на участке от улицы имени Селезнева до улицы Ялтинской.

Его закроют для движения транспорта до 15 апреля.

Сейчас укладка завершается на первом участке — от улицы имени Шевченко до улицы имени Селезнева. На период работ движение транспорта на этом промежутке ограничено.

«Работы идут запланированными темпами. На первом участке улицы Новороссийской чистовое асфальтирование продлится еще сутки», — рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Он также добавил, что первый участок после чистового асфальтирования будет открыт для проезда. После завершения работ на всем ремонтируемом участке улицы Новороссийской нанесут дорожную разметку, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», улицу Новороссийскую в Краснодаре планируют закончить ремонтировать 25 апреля.

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