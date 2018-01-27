В Краснодаре введут в эксплуатацию один из самых старых долгостроев

Во время рабочего объезда 27 января мэр посетил два долгостроя, возведение которых завершено и по ним приняты решения о вводе в эксплуатацию.

Евгений Первышов осмотрел многоквартирный дом на улице Дмитриевская дамба, 10 и литер 16 ЖК «Восточно-Кругликовская — Черкасская» на улице Черкасской, 121. Квартиры в этих домах получат более 100 семей.

«Ввод каждого многоквартирного долгостроя в эксплуатацию — большое событие для семей, которые годами ждали своего жилья. Мы проводим постоянную работу, чтобы найти решения по всем таким домам и добиться завершения объектов. Задача, которую ставит губернатор Кубани Вениамин Кондратьев — к 2021 году ликвидировать проблему долгостроев. Ввод в эксплуатацию этих двух домов — еще один шаг для ее выполнения, чтобы все дольщики получили свои квартиры, — сказал Евгений Первышов.

По словам замдиректора городского департамента строительства Александра Мадовского, дом на Дмитриевской дамбе один из самых старых долгостроев. Его возведение началось в 2001 году и остановилось через пять лет. Позднее компания-застройщик была признана банкротом. На тот момент строительство самого дома не было завершено, отсутствовало подключение к центральным коммуникациям. В 2017 году все работы выполнили, здание подключили к сетям теплоснабжения, к центральному водо- и электроснабжению. В январе принято решение о вводе в эксплуатацию.

Председатель ТСЖ «Дмитриевская Дамба» Евгений Ушмаев рассказал главе Краснодара, что собственники уже получили ключи от квартир и начинают ремонт своего жилья. Из оставшихся работ — завершение благоустройства придомовой территории.

Возведение дома на улице Черкасской, 121 было начато в 2011 году и должно было завершиться через год. Сроки окончания строительства также неоднократно переносились, работы на объекте остановились в 2016 году. Завершение строительства этого жилого комплекса по договоренности с городской администрацией взял на себя инвестор ООО «СпецСтройКубань». Литер 16, состоящий из 28 квартир, — первый дом, сданный в эксплуатацию из числа недостроенных в ЖК «Восточно-Кругликовская — Черкасская». В жилом комплексе остается ввести в эксплуатацию еще четыре дома — литеры 14, 18, 19, 29. Работы на трех из них — литерах 14, 18, 19 — находятся в завершающей стадии. Всего в жилом комплексе свои квартиры ждут 260 дольщиков, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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