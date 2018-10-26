В Краснодаре ввели в эксплуатацию отель Marriott

Об этом сообщили 26 октября на заседании градостроительного совета краевого центра.

Теперь отель перейдет в тестовый режим работы.

«Сюда может зайти персонал и начать «обкатку». Также параллельно будет идти благоустройство площади перед отелем. Обещают красиво», — написал помощник мэра Владимир Вербицкий на своей странице в Facebook.

Здание отеля Marriott — самое высокое строение Краснодара: в нем 21 этаж. В отеле 266 номеров и подземная парковка.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре возле отеля Marriott расширили пешеходную часть после жалоб горожан. Ширина тротуара перед входом в отель составили более 3 м. Возле отеля Marriott планируют высадить 16 лип.

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