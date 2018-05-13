В Краснодаре выберут лучшего библиотекаря года

В Центральной городской библиотеке 24 мая определят победителя конкурса профессионального мастерства «Лучший библиотекарь 2018 года».

Первый этап состоял из двух испытаний. Первое — «Моя профессия — библиотекарь», где каждый конкурсант предоставил о себе портфолио с эссе о значимости библиотечной профессии и материалами своей работы в течение года. Второе испытание «Креативные и перспективные» — это показательное культурно-досуговое мероприятие номинанта различной тематики.

В финал вышли пять специалистов муниципальных библиотек. Финалистки конкурса покажут все свои профессиональные навыки, творческие и интеллектуальные способности в нескольких этапах: визитке «Я и моя библиотека», конкурсах «Автор крылатого выражения» и «Видеообзор».

Для участников и гостей мероприятия выступят с концертной программой вокалисты Центра культуры Прикубанского внутригородского округа города Краснодара, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник