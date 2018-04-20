В Краснодаре выбрали «Учителя года по кубановедению»

За звание лучшего боролись 44 педагога. Победила Татьяна Коржавина из Горячего Ключа.
Во время награждения учитель года поблагодарила коллег и пожелала им прилежных учеников.
Победитель и призеры получили путевки в санаторий. Места распределило профессиональное жюри.
«Это уникальный конкурс и для Российской Федерации, потому что это конкурс по краевому учебному предмету. Это такая, с одной стороны, неформальная, но профессиональная площадка для обмена опытом», — сказала заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.
Первый такой конкурс прошел в 2007 году. За это время в нем приняли участие несколько сотен учителей кубановедения.
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