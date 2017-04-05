В Краснодаре выбрали «Учителя года»

В Краснодаре 4 апреля наградили участников и огласили имя победителя ежегодного профессионального конкурса «Учитель года».

Соревновались конкурсанты в пяти номинациях. По итогам пяти туров очных соревнований в финал вышли десять преподавателей, а в суперфинал — пять человек, которые набрали наибольшее количество баллов. Обладателем почетного титула стала Наталья Скоробогатова — учитель истории и обществознания гимназии № 92.

Поздравить победителей приехал глава города Евгений Первышов. Он отметил, что в Краснодаре существует ряд сложностей, связанных, в первую очередь, с перегруженностью школ. При поддержке губернатора Краснодарского края идет масштабная работа, чтобы наверстать существующее отставание в социальной сфере в трехлетний срок.

Благодаря участию Краснодара в федеральных и краевых целевых программах, привлечению к возведению социальных объектов инвесторов, уже в 2018 году в столице Кубани станет на 8 тыс. больше новых мест в современных школах.

Конкурс «Учитель года города Краснодара» проводится в столице Кубани в 17-й раз, сообщает пресс-служба администрации города.

Источник