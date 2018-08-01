В Краснодаре выдали около 660 предписаний на уничтожение амброзии

Комплекс мер по уничтожению амброзии и другой сорной растительности обсудили на заседании, которое провел заместитель главы столицы Кубани Евгений Зименко.

«На основной территории Краснодара ведется регулярный покос амброзии и другой сорной растительности, либо ее уничтожение с помощью химических препаратов. Однако около 5 тыс. га — это территории, владельцы которых не выполняют должным образом обязанности по содержанию своих земельных участков. Важно соблюдать графики покосов, максимально оперативно реагировать на обращения жителей, сообщающих о местах произрастания амброзии», — сказал Зименко.

Общая площадь покоса в Краснодаре составляет более 8,2 тыс. га. К 1 августа скошено более 6 тыс. га сорной и карантинной растительности. Для этого используется 167 газонокосилок, 19 тракторных косилок. На тех, кто не уничтожает амброзию на своих земельных участках, составлено 123 протокола об административных нарушениях, выдано 659 предписаний.

По информации департамента городского хозяйства и ТЭК, на следующей неделе сорную растительность покосят на Славянском кладбище, площадь составит 740 тыс. кв м. В планах — еще один покос, в том числе — в местах бесхозных захоронений.

Основные места произрастания очагов амброзии — территории новой жилой застройки, садоводческих товариществ, лесополосы, заброшенные стройплощадки, а также зоны в полосах отвода железной дороги, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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