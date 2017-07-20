В Краснодаре выделили 28,8 млн рублей на водопровод на участках для многодетных

Депутаты гордумы 20 июля на 40-м заседании увеличили доходную часть городского бюджета на 76,7 млн рублей.

Субсидии из краевого бюджета составили 62,7 млн рублей. Из них 28,6 млн рублей будет направлено на строительство водопроводных сетей в поселке Лазурном, на территории, где выделены участки для многодетных семей.

Средства планируют направить на капитальный ремонт детского сада «Сказка», на приобретение музыкальных и инструментов для учреждений культуры, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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