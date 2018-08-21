В Краснодаре выезжающая со двора иномарка сбила восьмилетнего мальчика

Авария произошла 20 августа около 19:00 на улице Старокубанской, 149.

«По предварительным данным, 38-летинй мужчина за рулем Chevrolet выезжал с придомовой территории и сбил восьмилетнего мальчика, который шел вместе с мамой. В результате ДТП ребенок получил травмы, его доставили в больницу. После осмотра ему назначили амбулаторное лечение», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

Обстоятельства аварии устанавливают.

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