В Краснодаре вылет рейса в Стамбул задержали на 12 часов

В краснодарском аэропорту 29 апреля посадки на самолет ожидают около 80 человек.

«Наш самолет в Стамбул авиакомпании Pegasus должен был вылететь в 3:50. Люди в аэропорту с 3:00, больше шести часов уже ждем», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» одна из пассажирок.

По словам женщины, представители компании не говорят, когда будет назначен вылет. Точные причины задержки рейса также не сообщаются.

В компании Pegasus интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что в курсе о сложившейся ситуации в краснодарском аэропорту. Там отметили, что время вылета рейса перенесено на 15:30. Причина задержки — проблема при заправке топливом судна.

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