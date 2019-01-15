Преступная группа состояла из пяти человек. Их противозаконную деятельность пресекли сотрудники краевого УФСБ.

Установлено, что злоумышленники «помогали» мигрантам оформлять фиктивные трудовые договоры и уведомления о прибытии иностранных граждан. Документы подавались в управление по вопросам миграции ГУ МВД России по краю. Такая схема позволяла гастарбайтерам продлять срок миграционного учета по месту пребывания до одного года. Преимущественно на территории РФ легализовывались граждане Армении и Киргизии, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Деятельность преступников носила системный характер и была поставлена ими на «поток». В преступной группе было четкое распределение ролей и функций при выполнении конкретных задач.

Ленинский районный суд Краснодара признал всех членов преступной группы виновными. Они получили сроки от одного до трех лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», схему незаконной легализации иностранцев раскрыли в апреле 2017 года. На родину были отправлены около 400 граждан Армении.

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