style=»width: 100%;»> В Краснодаре выслушали проблемные вопросы фермеров

В администрации Краснодарского края прошло совещание представителей власти с аграриями. Встречу провел заместитель главы Кубани Сергей Усенко.

Общение с фермерами проходило в формате личного приема. Всего были заслушаны порядка 20 представителей фермерства. Как отметил Сергей Усенко, каждая ситуация имеет свои особенности, поэтому вопросы необходимо обсуждать отдельно с каждым заявителем.

На встрече уделили особое внимание проблеме выкупа сельхозземель, на которых расположены объекты археологического наследия. В настоящее время законодательно установлены ограничения по выкупу участков с подобными объектами, их можно только арендовать.

Значительное количество спорных ситуаций, возникающих при оформлении прав на земельные участки, связано и с содержанием утвержденной градостроительной документации. Было предложено обсудить данные вопросы предоставления земельных участков для сельскохозяйственного использования с краевым департаментом по архитектуре и градостроительству.

Встречу со специалистами департамента заместитель главы региона поручил провести в марте текущего года, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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