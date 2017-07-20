В Краснодаре выставили на продажу 17 га федеральных земель под жилую застройку

Участок расположен в районе поселков Знаменского и Зеленопольского. На продажу его выставило АИЖК.

Находящаяся в федеральной собственности территория площадью 171 тыс. 415 кв. м расположена в 12 км от центра Краснодара. Восточная граница земельного участка примыкает к федеральной трассе М4 «Дон».

Начальная цена лота — 86,60 млн рублей без НДС. То есть 1 га оценивается в скромные, по меркам краевого центра, 5,05 млн рублей, что соизмеримо с ценой готовой двухкомнатной квартиры, правда где-нибудь в районе Кубанской Набережной.

Заявки принимаются до 10 августа, аукцион пройдет 16 августа, сообщает пресс-служба Агентства ипотечного жилищного кредитования.

Вернуться на ленту

Источник